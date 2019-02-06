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Спецкомиссия не подтвердила данные о голодных обмороках детей на Кузбассе

11:20, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
11:20, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#обед\n#школы\n#Кемерово\n#голод
Фото: www.e-parta.ru
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У проверяющих был список школ.

Кемеровская область. Спецкомиссия не нашла подтверждения словам детского регионального омбудсмена Дмитрия Кислицына о голодных обмороках школьников в Кемеровской области. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Напомним, ранее областной уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Кислицын сообщил, что к нему обращаются классные руководители с жалобами. Якобы родители воспитанников не могут позволить себе оплачивать обеды детей в школе, что приводит к обморокам.

Первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин, как член комиссии, рассказал агентству, что лично посетил 5-6 школ, однако информация, данная Кислицыным, не подтвердилась.

«Буквально позавчера мы подписали бумагу, где по всем проверенным нами учебным заведениям не выявлено ни одного подобного случая», — сказал он.

Он отметил, что омбудсмен не дал конкретные имена детей, предоставив проверяющим лишь номера школ, где были инциденты.

 

 

11:20, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
123
0
#дети\n#обед\n#школы\n#Кемерово\n#голод

 

 

 


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