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Полицейские Якутии сняли зажигательный клип

13:40, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
13:40, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
819
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#видео\n#полиция\n#танец\n#Якутия
Фото: @mvd_official
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Правоохранители повторили нашумевший ранее танец из шоу «Танцы».

Саха. Полицейские Якутии сняли зажигательный шуточный клип. Его опубликовал в твиттере МВД России.

«Хорошего всем дня! Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября», - говорится в сообщении.

Правоохранители с серьезными лицами синхронно повторили движения ранее нашумевшего танца команды Мигеля из шоу «Танцы». В конце полицейские, вероятно, на якутском языке пригласили всех желающих на праздничную программу.

«Говорят - приходите, будет здорово. Всё норм!» - перевела пресс-служба МВД в комментариях.

Также пользователи социальной сети восхитились красотой якутских девушек-полицейских, участвующих в клипе.

Сайт МВД России on Twitter

Хорошего всем дня! Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября. #полиция #видео #Якутия https://t.co/zhVQeW0yfD

13:40, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
819
0
#видео\n#полиция\n#танец\n#Якутия

 

 

 


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