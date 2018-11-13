Полицейские Якутии сняли зажигательный клип

Правоохранители повторили нашумевший ранее танец из шоу «Танцы».

Саха. Полицейские Якутии сняли зажигательный шуточный клип. Его опубликовал в твиттере МВД России.

«Хорошего всем дня! Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября», - говорится в сообщении.

Правоохранители с серьезными лицами синхронно повторили движения ранее нашумевшего танца команды Мигеля из шоу «Танцы». В конце полицейские, вероятно, на якутском языке пригласили всех желающих на праздничную программу.

«Говорят - приходите, будет здорово. Всё норм!» - перевела пресс-служба МВД в комментариях.

Также пользователи социальной сети восхитились красотой якутских девушек-полицейских, участвующих в клипе.