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Чиновница из Свердловской области заявила детям, что государство им «ничего не должно»

18:10, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
18:10, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#молодежь\n#Екатеринбург\n#государство\n#чиновники\n#Свердловская область
Фото: rsvpu.ru (РГППУ)
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Губернатор региона парировал словами, что государство «имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять».

Екатеринбург. Директор департамента молодёжной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких призвала школьников и их родителей самостоятельно искать возможности для развития, а не надеяться на государство. Об этом сообщило РИА Новости.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство всё должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать», - заявила чиновница во время встречи с волонтерами молодёжных объединений в администрации Кировграда.

Круглый стол состоялся ещё 24 октября, позже видео с речью Глацких вызвало резонанс в Сети.

Чиновница посетовала, что властям нелегко организовывать мероприятия и финансировать проекты, а также заявила, что чиновники и государственные муниципальные службы работают за «трёхкопеечные зарплаты». В связи с этим детям, желающим развиваться, следует «совмещать возможности, которые даёт государство, и возможности, которые вы изыскиваете либо сами, либо совместно с родителями».

«Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба: меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников. Вам государство ничего не должно, вы должны сделать всё сами», - подытожила выступление Глацких.

Губернатор области Евгений Куйвашев назвал высказывание подчинённой некорректным и пообещал разобраться в ситуации.

«Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока, как губернатор, хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчинённой», - заявил Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что государство «имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять».

18:10, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
259
0
#молодежь\n#Екатеринбург\n#государство\n#чиновники\n#Свердловская область

 

 

 


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