play
pause
  • $ 67.62 ↑
  • € 78.2 ↑

В Госдуме предложили создать госпрограмму по борьбе с одиночеством

15:20, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
15:20, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
155
0
#семья\n#Москва\n#Госдума России\n#одиночество\n#институт семьи\n#Госдума
Фото: Pixabay
155
0

А также оценивать мэров и губернаторов по соотношению семейных и одиноких людей в их регионе.

Москва. Зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов предложил создать госпрограмму по борьбе с одиночеством. Об этом пишет агентство «Москва».

Политик отметил, что при ее создании необходимо учитывать возрастные группы, так как в рамках программы должна вестись активная пропаганда семейной жизни.

Пропаганда, по мнению парламентария, должна идти из телевизора и радио. Кроме того, Свинцов предложил специально снимать художественные фильмы, которые показали бы что такое семья и какие должны быть взаимоотношения внутри нее.

Кроме того, зампредседателя вынес предложение оценивать руководителей городов и регионов по соотношению семейных и одиноких людей на вверенной им территории.

Также Андрей Свинцов напомнил об идее лидера его партии Владимира Жириновского (ЛДПР) о создании бесплатных культурных домов, где люди могли бы общаться без алкоголя и сигарет, и высказал идею открывать тематические клубы для создания семьи.

«Причем люди должны понимать, что это приветствуется и поощряется со стороны государства грантами, путевками на море. Должен быть элемент шоу, развлечения, тогда это будет иметь массовый характер и у нас будут великолепные семьи и куча детей», - заключил парламентарий.  

15:20, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
155
0
#семья\n#Москва\n#Госдума России\n#одиночество\n#институт семьи\n#Госдума

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
11133

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

6985
11:30, 18 августа, 2018

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

4448
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

4300
17:32, 22 августа, 2018

Три школы в Удмуртии не готовы к новому учебному году

3527
15:58, 17 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12787

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

3633
13:03, 19 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2829
14:40, 17 августа, 2018

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

2436
18:56, 18 августа, 2018

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

2240
17:50, 20 августа, 2018

Google назвали «дату смерти» Android

13:50, 20 августа, 2018
4028

Иран показал истребитель собственного производства

3963
14:10, 21 августа, 2018

Турция может отменить систему «все включено»

2413
09:32, 21 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

2186
18:45, 16 августа, 2018

Все мировые рекорды в фигурном катании списали в архив

2184
17:04, 17 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: отмена результатов торгов по Центральной площади и экстремальный аттракцион

22 августа, 2018

В музее ИЗО в Ижевске проводят экскурсии на удмуртском языке

22 августа, 2018

Удмуртия в минуту: сливы сточных вод в реку Селычка и крупный выигрыш в лотерею

21 августа, 2018