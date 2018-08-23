В Госдуме предложили создать госпрограмму по борьбе с одиночеством

А также оценивать мэров и губернаторов по соотношению семейных и одиноких людей в их регионе.

Москва. Зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов предложил создать госпрограмму по борьбе с одиночеством. Об этом пишет агентство «Москва».

Политик отметил, что при ее создании необходимо учитывать возрастные группы, так как в рамках программы должна вестись активная пропаганда семейной жизни.

Пропаганда, по мнению парламентария, должна идти из телевизора и радио. Кроме того, Свинцов предложил специально снимать художественные фильмы, которые показали бы что такое семья и какие должны быть взаимоотношения внутри нее.

Кроме того, зампредседателя вынес предложение оценивать руководителей городов и регионов по соотношению семейных и одиноких людей на вверенной им территории.

Также Андрей Свинцов напомнил об идее лидера его партии Владимира Жириновского (ЛДПР) о создании бесплатных культурных домов, где люди могли бы общаться без алкоголя и сигарет, и высказал идею открывать тематические клубы для создания семьи.

«Причем люди должны понимать, что это приветствуется и поощряется со стороны государства грантами, путевками на море. Должен быть элемент шоу, развлечения, тогда это будет иметь массовый характер и у нас будут великолепные семьи и куча детей», - заключил парламентарий.