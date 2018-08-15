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Mail.Ru Group обратилась в Верховный суд и Госдуму с призывом амнистировать осужденных за репосты и лайки

15:58, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
15:58, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#интернет\n#Москва\n#соцсети\n#амнистия\n#Россия.
Фото: wikipedia.org
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По заявлению компании, таких случаев не должно быть и в будущем.

Москва. Mail.Ru Group обратилась в Верховный суд, Госдуму и к уполномоченному по правам человека с призывом амнистировать осужденных за лайки и репосты в социальных сетях. Как пишут «Ведомости», компания заявила, что таких случаев не должно быть и в будущем.

Напомним, что в последнее время начали часто появляться сообщения о том, что пользователей соцсетей обвиняют в экстремизме за лайк, репост или сохраненную картинку. Их судят по статьям 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») уголовного кодекса России.

Если публикации пользователя не имели общественно опасных последствий, но человек все равно был осужден за экстремизм, компания призывает его амнистировать.

Кроме того, Mail.Ru Group попросила суд обобщить судебную практику по уголовным делам, которые предусматривают ответственность за преступления, совершенные в интернете.

Также компания-владелец «ВКоктакте» и «Одноклассников» настаивает, чтобы суд дал юридическое определение понятиям «пост», «репост», «класс», на основе которых возможно создать правовую базу для объективного рассмотрения дел. А при определении наказания для пользователя порекомендовала фемиде выбирать штраф, а не лишение свободы.

Mail.Ru Group обратилась в министерство юстиций с просьбой разработать методику экспертиз по делам, которые предусматривают ответственность за экстремизм.

Компания объявила, что санкции, применяемые по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») нарушают 29 статью Конституции России. То есть нарушают права и свободы граждан.

По данным аналитического центра «Сова», в 2017 году было вынесено 182 приговора по материалам размещенным в соцсетях. Примерно 138 во «ВКонтакте», 4 в «Одноклассниках» и два в «Фейсбуке».

Mail.ru Group в своем сообщении отметила, что возможность обмена информацией – самая большая ценность соцсетей. Ежедневно россияне делятся своими мыслями и предпочтениями, выкладывают фотографии и видео и это не должно быть наказуемо.

15:58, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
213
0
#интернет\n#Москва\n#соцсети\n#амнистия\n#Россия.

 

 

 


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