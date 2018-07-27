Великое противостояние Марса с Солнцем и лунное затмение увидят жители России

27 июля наступит самое длительное затмение Луны в 21 веке.

Москва. Жители России 27 июля смогут увидеть самое длительное лунное затмение в 21 веке. Оно начнется в 21:24 по столичному времени и продлится почти 4 часа, сообщает Российская Газета со ссылкой на Московский планетарий.



Во время полной фазы Луна станет багрово-красного цвета.

Одновременно с затмением на небе можно увидеть великое противостояние Марса и Солнца. В этот период Марс станет ярче Юпитера и будет сиять на небе оранжевым цветом. Сообщается, что следующее такой явление произойдет 15 сентября 2035 года.

Также стоит отметить, что Марс в это время приблизится к Земле на минимальное расстояние.