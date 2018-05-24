Роскосмос начнет строительство второй очереди «Восточного» в июне

В возведение объектов и зданий космодрома вложат порядка 40 млрд рублей.

Москва. Роскосмос начнет строительство второй очереди космодрома «Восточный» в июне. Специалисты возведут стартовые комплексы и здания, сообщается на сайте госкорпорации.

Так, в возведение объектов вложат порядка 40 млрд рублей. Генподрядчиком при этом выступит компания ПСО «Казань».

В первую очередь на «Восточном» построят стартовые комплексы для ракет-носителей семейства «Ангара». «Выполнение работ <…> позволит осуществить первый запуск данного типа ракет космического назначения в 2021 году», - говорится в сообщении Роскосмоса.

Затем на территории космодрома возведут монтажно-испытательного комплексы для «Ангары». По срокам, завершить строительство планируют в 2025 году.