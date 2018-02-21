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Молодежный парламент России предложил создать безотзывные вклады для ипотеки

12:44, 21 февраля, 2018
Александра Бобрович
12:44, 21 февраля, 2018
Александра Бобрович
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#банки\n#ипотека\n#инициативы\n#парламент\n#процент\n#вклады\n#деньги\n#законопроект
Фото: pixabay.com
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С  их помощью можно будет накопить первоначальный взнос и снизить процентную ставку.  

Москва. Молодежный парламент России предложил создать безотзывные вклады для ипотеки. О новом законопроекте РТ рассказала его председатель Мария Воропаева.  

По ее словам, речь идет о вкладе, с которого нельзя будет полностью или частично снять деньги до определенного срока, указанного в договоре с банком.  

Предполагается, что инициатива поможет семьям накопить первоначальный взнос по ипотеке и даже снизить ее ставку на 1-2%.  Кроме того, в будущем молодые парламентарии предлагают использовать для пополнения таких вкладов материнский капитал.  

«Мы будем настаивать на том, чтобы на такой жилищно-накопительный вклад можно было перечислять средства из семейного материнского капитала. Таким образом мы позволим приблизить время, когда семья сможет приобрести себе жильё», - подчеркнула она.  

Также своим мнением о новом законопроекте поделился и председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он посчитал, что инициатива поможет россиянам легче получить и погасить ипотечные кредиты.  

«Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. <…> Предлагаемый вариант помогает, с одной стороны, накопить на первоначальный взнос на вкладе, который приносит доходность больше обычного из-за того, что он безотзывный. А с другой стороны, можно получить кредит на льготных условиях. Банку это тоже выгодно, поскольку деньги нельзя отозвать, и потому он может их использовать для своих бизнес-задач», - сообщил он.  

Отмечается, депутаты Госдумы текст документа будут рассматривать на заседании в марте-апреле. Если его одобрят, изменения внесут в Гражданский кодекс России. 

12:44, 21 февраля, 2018
Александра Бобрович
229
0
#банки\n#ипотека\n#инициативы\n#парламент\n#процент\n#вклады\n#деньги\n#законопроект

 

 

 

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