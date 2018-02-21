С их помощью можно будет накопить первоначальный взнос и снизить процентную ставку.

Москва. Молодежный парламент России предложил создать безотзывные вклады для ипотеки. О новом законопроекте РТ рассказала его председатель Мария Воропаева.

По ее словам, речь идет о вкладе, с которого нельзя будет полностью или частично снять деньги до определенного срока, указанного в договоре с банком.

Предполагается, что инициатива поможет семьям накопить первоначальный взнос по ипотеке и даже снизить ее ставку на 1-2%. Кроме того, в будущем молодые парламентарии предлагают использовать для пополнения таких вкладов материнский капитал.

«Мы будем настаивать на том, чтобы на такой жилищно-накопительный вклад можно было перечислять средства из семейного материнского капитала. Таким образом мы позволим приблизить время, когда семья сможет приобрести себе жильё», - подчеркнула она.

Также своим мнением о новом законопроекте поделился и председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он посчитал, что инициатива поможет россиянам легче получить и погасить ипотечные кредиты.

«Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. <…> Предлагаемый вариант помогает, с одной стороны, накопить на первоначальный взнос на вкладе, который приносит доходность больше обычного из-за того, что он безотзывный. А с другой стороны, можно получить кредит на льготных условиях. Банку это тоже выгодно, поскольку деньги нельзя отозвать, и потому он может их использовать для своих бизнес-задач», - сообщил он.

Отмечается, депутаты Госдумы текст документа будут рассматривать на заседании в марте-апреле. Если его одобрят, изменения внесут в Гражданский кодекс России.