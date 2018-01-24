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      Молодежный парламент России предложил отменить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей

      12:10, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:10, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      164
      0
      #жилье\n#ипотека\n#инициативы\n#парламент\n#молодые семьи\n#деньги\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      164
      0

      Его предлагается распределить либо между ежемесячными платежами, либо компенсировать за счет повышения процентной ставки.

      Москва. Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева выступила с инициативой об отмене первоначального взноса по ипотеке для молодых семей. Как пишет РТ, новый законопроект позволит большему количеству молодых россиян обзавестись собственным домом.  

      Согласно документу, предлагается сумму первоначального взноса распределить либо между ежемесячными платежами, либо компенсировать за счет повышения процентной ставки.  При этом воспользоваться таким предложением смогут семьи, в которых супруги достигли возраста 18-35 лет, а их доход позволяет выплачивать более высокие взносы по ипотеке.  

      Свою позицию авторы инициативы аргументируют тем, что сейчас для молодежи вопрос с жильем стоит достаточно остро. К тому же многим приходится ждать около 3-х лет для того, чтобы накопить необходимую сумму для первоначального взноса (не менее 30% собственных средств от суммы кредита).  

      Отмечается, что предлагаемые поправки будут представлены 25 января во время заседания круглого стола в нижней палате при участии комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Принятый документ планируют отправить на рассмотрение в Госдуму и правительство России.

      12:10, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      164
      0
      #жилье\n#ипотека\n#инициативы\n#парламент\n#молодые семьи\n#деньги\n#Госдума\n#законопроект

       

       

       

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