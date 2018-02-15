Ольга Голодец: пенсии в России необходимо поднять до 25 тысяч рублей

На сегодня это 2,5 прожиточных минимума, напомнила вице-премьер по социальной политике.

Сочи. Краснодарский край. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец назвала ближайшим приоритетом развития пенсионной системы в стране повышение пенсий до 25 тысяч рублей. Об этом она заявила в четверг, 15 февраля, на инвестиционном форуме в Сочи, пишет «Коммерсантъ».

Голодец напомнила, что эта сумма является сейчас эквивалентом 2,5 средних прожиточных минимумов.

В то же время по планам Пенсионного фонда России, в 2019 году средняя пенсия составит 14,3 тысячи рублей, а к 2020 году —15,4 тысячи.