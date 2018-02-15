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      Ольга Голодец: пенсии в России необходимо поднять до 25 тысяч рублей

      16:27, 15 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16:27, 15 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      12
      0
      #пенсии\n#Пенсионный фонд\n#пенсионеры\n#Ольга Голодец\n#социальная политика\n#деньги\n#старость
      Фото: pixabay.com
      12
      0

      На сегодня это 2,5 прожиточных минимума, напомнила вице-премьер по социальной политике.  

      Сочи. Краснодарский край. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец назвала ближайшим приоритетом развития пенсионной системы в стране повышение пенсий до 25 тысяч рублей. Об этом она заявила в четверг, 15 февраля, на инвестиционном форуме в Сочи, пишет «Коммерсантъ»

      Голодец напомнила, что эта сумма является сейчас эквивалентом 2,5 средних прожиточных минимумов. 

      В то же время по планам Пенсионного фонда России, в 2019 году средняя пенсия составит 14,3 тысячи рублей, а к 2020 году —15,4 тысячи.

      16:27, 15 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      12
      0
      #пенсии\n#Пенсионный фонд\n#пенсионеры\n#Ольга Голодец\n#социальная политика\n#деньги\n#старость

       

       

       

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