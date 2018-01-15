СМИ: МВД России предложило отменить штрафы за побои

Вместо денежного наказания ведомство предлагает арестовывать нарушителей.

Москва. Министерство внутренних дел России предложило исключить штрафы за побои из административного кодекса. Такую меру наказания ведомство предлагает заменить на арест.

Как пишут Известия.ру, соответствующий документ разрабатывается МВД совместно с Минюстом. Согласно ему, денежное наказание планируют исключить из статьи 6.1.1 КоАП РФ (побои).

В том случае если штрафы будут отменены, то для драчунов будут действовать два вида наказания – арест до 15 суток либо 120 часов обязательных работ. При этом денежное наказание сохраниться только для тех нарушителей, которых нельзя наказать иначе. К этой категории отнесут инвалидов I и II групп, а также больных заразными инфекциями.

Кроме того, МВД также предлагает в будущем отменить судмедэкспертизу при административных делах о побоях. Речь идет о процедуре, которую назначают правоохранители во время расследования административного дела.

«В случае причинения только физической боли, фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования» - рассказали изданию представители ведомства.