В России внесли изменения в правила противопожарного режима

Россиянам запретили сжигать сухую траву на земельных участках и разводить костры у обочин дорог.

Москва. Правительство России внесло ряд изменений в правила противопожарного режима. Как говорится на официальном сайте Кабмина, документ подписал Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, теперь владельцы земельных участков обязаны регулярно убирать мусор и косить траву на своей территории. Также Кабмин запретил им выжигать сухую траву на таких участках.

Кроме того, россиянам запретили разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.

«Установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов» - говорится в документе.

Предполагается, что нововведения повысят противопожарную безопасность земель, расположенных вблизи населенных пунктов.