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      Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры в преддверии новогодних праздников

      11:35, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:35, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      378
      0
      #Роспотребнадзор\n#Новый год\n#еда\n#продукты\n#покупатели\n#выбор
      Фото: pixabay.com
      378
      0

      В ведомстве настоятельно просят не покупать продукт с содержанием уротропина.

      Москва. Роспотребнадзор  в преддверии новогодних праздников опубликовал  рекомендации по выбору красной икры. Как говорится на официальном сайте ведомства, несколько правил помогут приобрести качественный и безопасный продукт.  

      При выборе продукта, по словам специалистов, необходимо внимательно читать этикетку, обратив внимание на дату изготовления и дату фасовки. На банке с качественным продуктом должна быть выбита изнутри надпись «ИКРА», а также стоять номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р».  

      При этом стоит присмотреться к внешнему виду банки – ее крышка не должна проминаться и не должна быть вздутой.  

      Также по цвету икры можно определить, натуральная ли она или произведена искусственно. «Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали» - говорится в сообщении ведомства.  

      В тоже время натуральные икринки имеют ядро и лопаются при слабом нажатии. Искусственные икринки однородны, а их оболочка более жесткая и сложно лопающаяся. 

      Для того чтобы проверить качество икры, достаточно положить ее в горячую воду. Натуральный продукт немного побелеет и опустится на дно. Искусственный -  растворится в жидкости.  

      Кроме того, специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют не покупать икру, содержащую уротропин. Раньше его использовали в качестве консерванта, однако в 2010 году запретили по той причине, что при попадании в кислую среду желудка, из него начинают выделяться ядовитые токсические вещества (формальдегиды).  При этом разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211. 

      11:35, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      378
      0
      #Роспотребнадзор\n#Новый год\n#еда\n#продукты\n#покупатели\n#выбор

       

       

       

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