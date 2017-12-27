Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры в преддверии новогодних праздников

В ведомстве настоятельно просят не покупать продукт с содержанием уротропина.

Москва. Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал рекомендации по выбору красной икры. Как говорится на официальном сайте ведомства, несколько правил помогут приобрести качественный и безопасный продукт.

При выборе продукта, по словам специалистов, необходимо внимательно читать этикетку, обратив внимание на дату изготовления и дату фасовки. На банке с качественным продуктом должна быть выбита изнутри надпись «ИКРА», а также стоять номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р».

При этом стоит присмотреться к внешнему виду банки – ее крышка не должна проминаться и не должна быть вздутой.

Также по цвету икры можно определить, натуральная ли она или произведена искусственно. «Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали» - говорится в сообщении ведомства.

В тоже время натуральные икринки имеют ядро и лопаются при слабом нажатии. Искусственные икринки однородны, а их оболочка более жесткая и сложно лопающаяся.

Для того чтобы проверить качество икры, достаточно положить ее в горячую воду. Натуральный продукт немного побелеет и опустится на дно. Искусственный - растворится в жидкости.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют не покупать икру, содержащую уротропин. Раньше его использовали в качестве консерванта, однако в 2010 году запретили по той причине, что при попадании в кислую среду желудка, из него начинают выделяться ядовитые токсические вещества (формальдегиды). При этом разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.