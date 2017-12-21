Госдума продлила программу материнского капитала до конца 2021 года

Законопроект был принят депутатами в третьем окончательном чтении.

Москва. Депутаты Государственной думы официально продлили программу материнского капитала до конца 2021 года. Как пишет РТ, законопроект был принят в третьем окончательном чтении.

По информации СМИ, документ внесет ряд поправок в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно им, программа материнского капитала будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, теперь с помощью средств маткапитала родители смогут оплачивать платные услуги по программам дошкольного образования до тех пор, пока ребенку не исполнится три года или использовать их в качестве первоначально взноса по ипотеке.

Напомним, комитет Госдумы поддержал идею продления программы материнского капитала до 2021 года в начале декабря. Ее хотели продлить «в целях сохранения позитивных демографических тенденций».