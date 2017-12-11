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      Комитет Госдумы поддержал идею продления программы материнского капитала до 2021 года

      16:00, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:00, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      177
      0
      #дети\n#семья\n#материнский капитал\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      177
      0

      Кроме того, в законопроект внесут некоторые изменения.

      Москва. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил продление программы материнского капитала до 2021 года. Как пишут Известия.ру, депутаты рекомендовали принять законопроект членам нижней палаты парламента.  

      Согласно тексту документа, программу маткапитала планируют продлить «в целях сохранения позитивных демографических тенденций».  Получить деньги с ее помощью смогут семьи, в которых родились или были усыновлены дети с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года.  

      Кроме того, в том случае, если законопроект будет принят, то в федеральный закон внесут некоторые изменения. В частности, средства маткапитала можно будет использовать при оплате услуг по программам дошкольного образования до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. После достижения им этого возраста, деньги можно будет направить только для погашения или уплаты первоначального взноса по ипотеке, либо при покупке вещей и товаров для адаптации детей-инвалидов. 

      16:00, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      177
      0
      #дети\n#семья\n#материнский капитал\n#Госдума\n#законопроект

       

       

       

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