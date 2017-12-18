Россельхознадзор частично снял запрет на поставку шпрот из Латвии и Эстонии

Пока консервы будут поставлять два прибалтийских предприятия.

Москва. Россельхознадзор частично снял временный запрет на поставки шпрот из Латвии и Эстонии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, привозить консервы пока будут два прибалтийских предприятия.

По данным ведомства, возобновление поставок связано с тем, что латвийская компания SIA Karavela и эстонская DGM Shipping AS устранили все выявленные ранее нарушения, тем самым выполнив условия Россельхознадзора.

«Вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений» - говорится в сообщении ведомства.