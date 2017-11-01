В России начал действовать закон о запрете анонимайзеров

Ранее его приняла Госдума и подписал Путин.

Москва. Закон о запрете средств для сокрытия данных о компьютере или пользователе вступил в силу с 1 ноября в России. К их числу относятся так называемые анонимайзеры - информационные системы и программы, позволяющие посещать заблокированные сайты.

Согласно документу, операторы поисковых систем обязаны прекратить выдачу ссылок на заблокированные информационные ресурсы. Узнать о них можно в базе данных Роскомнадзора.

Закон был принят Госдумой 21 июля и подписан Владимиром Путиным 30 июля этого года.