  • $ 59.24 ↓
  • € 68.28 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В России запретили анонимайзеры

      17:17, 21 июля, 2017
      Новичок
      17:17, 21 июля, 2017
      Новичок
      73
      0
      #интернет\n#закон\n#Роскомнадзор\n#хакеры\n#Госдума
      Фото: pixabay.com
      73
      0

      Речь идет о сервисах, помогающих заходить на заблокированные сайты.  

      Москва. Попасть на заблокированные Роскомнадзором сайты станет труднее. Депутаты Госдумы в пятницу, 21 июля, приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете использование анонимайзеров, пишут «Известия».  

      Анонимайзерами называют информационные системы и программы, позволяющие посещать заблокированные сайты. Провайдеров обяжут сообщать правоохранителям о владельцах подобных сервисов.

      Также о них будет получать информацию Роскомнадзор и применять меры по блокировке. Для этого ведомство создаст федеральную государственную информационную систему (ФГИС) и черный список запрещенных сайтов.

      Кроме того, сайты-поисковики больше не смогут давать ссылки на запрещенный контент. Иначе они сами попадут под риск блокировки.  

      Исключения в законе сделаны для операторов государственных информационных систем, государственных органов и местного самоуправления, а также службам, использование анонимайзеров для которых необходимо в законных целях.

      17:17, 21 июля, 2017
      Новичок
      73
      0
      #интернет\n#закон\n#Роскомнадзор\n#хакеры\n#Госдума

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Врио главы Удмуртии заявил о признаках преднамеренного банкротства «Аптек Удмуртии» и «Фармации»

      10:39, 19 июля, 2017
      7412

      Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения стройки высотного дома «в соседнем огороде»

      5037
      10:55, 17 июля, 2017

      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      4647
      13:13, 16 июля, 2017

      Жители Ижевска сняли на видео «Ниву», спускающуюся по лестнице на набережной

      3350
      11:00, 15 июля, 2017

      Наказание для ижевской автолюбительницы и генерала МВД и замерзающая Аргентина: что произошло минувшей ночью

      3288
      08:00, 18 июля, 2017

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      15:58, 14 июля, 2017
      1981

      Свадьба дочери судьи из Краснодара за 2 млн долларов заинтересовала Кремль

      1047
      16:30, 17 июля, 2017

      Свадьбу дочери судьи из Краснодара оценили в 2 млн долларов

      787
      19:10, 16 июля, 2017

      Пытаясь сделать селфи в американском музее, девушка разбила экспонатов на 200 тысяч долларов

      765
      17:00, 14 июля, 2017

      Больше 8 тысяч сотрудников АвтоВАЗа останутся без работы

      710
      14:15, 17 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      11:05, 14 июля, 2017
      705

      Финны установили новый рекорд по количеству голых пловцов

      688
      18:59, 16 июля, 2017

      В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

      654
      10:30, 14 июля, 2017

      Журнал Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

      563
      09:40, 14 июля, 2017

      ДНР и ЛНР объявили о создании нового государства – Малороссии

      546
      12:25, 18 июля, 2017

      Мультимедиа

      Психрометрическая будка

      Доплеровский метеорологический локатор

      Гелиограф