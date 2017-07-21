В России запретили анонимайзеры

Речь идет о сервисах, помогающих заходить на заблокированные сайты.

Москва. Попасть на заблокированные Роскомнадзором сайты станет труднее. Депутаты Госдумы в пятницу, 21 июля, приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете использование анонимайзеров, пишут «Известия».

Анонимайзерами называют информационные системы и программы, позволяющие посещать заблокированные сайты. Провайдеров обяжут сообщать правоохранителям о владельцах подобных сервисов.

Также о них будет получать информацию Роскомнадзор и применять меры по блокировке. Для этого ведомство создаст федеральную государственную информационную систему (ФГИС) и черный список запрещенных сайтов.

Кроме того, сайты-поисковики больше не смогут давать ссылки на запрещенный контент. Иначе они сами попадут под риск блокировки.

Исключения в законе сделаны для операторов государственных информационных систем, государственных органов и местного самоуправления, а также службам, использование анонимайзеров для которых необходимо в законных целях.