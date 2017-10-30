В России окончательно решили вопрос о приоритете при круговом движении

Также Дмитрий Медведев узаконил диагональную разметку.

Москва. Два постановления, изменяющие правила дорожного движения в России, подписал Дмитрий Медведев. Об этом, как сообщает официальный сайт кабмина, премьер-министр заявил 30 октября на совещании с вице-премьерами.

Один из документов определяет приоритет при круговом движении. Теперь он однозначно принадлежит тому водителю, который уже движется по кольцевому перекрестку. Тот автомобилист, который только приблизился к кругу, обязан уступить дорогу.

Ранее, напомним, с рекомендацией ввести подобное правило выступило МВД. До недавнего времени проезд через кольцевые перекрестки регулировалась знаками.

Второе постановление вводит диагональную разметку на перекрестках. Предполагается, что ее будут наносить на самых сложных участках во избежание заторов.