Собянин позволил жителям столицы жениться в Московском зоопарке

Также браки можно регистрировать в музее имени Пушкина, галерее Ильи Глазунова и других культурных учреждениях.

Москва. Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал документ, определяющий места, где разрешено регистрировать браки. Среди них - Московский зоопарк, пишут «Известия».

В каком именно помещении столичного зверинца будут происходить бракосочетания, не указано. В список мест, где москвичи теперь могут жениться, включены также Государственный музей имени Пушкина, Музей Москвы, усадьба Кусково, Московский музей-усадьба Останкино, Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова, и другие культурные учреждения.