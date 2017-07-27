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      Собянин позволил жителям столицы жениться в Московском зоопарке

      16:54, 27 июля, 2017
      Новичок
      16:54, 27 июля, 2017
      Новичок
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      #зоопарк\n#Москва\n#Собянин\n#свадьбы
      Фото: pixabay.com
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      Также браки можно регистрировать в музее имени Пушкина, галерее Ильи Глазунова и других культурных учреждениях.  

      Москва. Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал документ, определяющий места, где разрешено регистрировать браки. Среди них - Московский зоопарк, пишут «Известия».  

      В каком именно помещении столичного зверинца будут происходить бракосочетания, не указано. В список мест, где москвичи теперь могут жениться, включены также Государственный музей имени Пушкина, Музей Москвы, усадьба Кусково, Московский музей-усадьба Останкино, Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова, и другие культурные учреждения.

      16:54, 27 июля, 2017
      Новичок
      150
      0
      #зоопарк\n#Москва\n#Собянин\n#свадьбы

       

       

       

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