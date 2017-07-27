2 млрд рублей выделили из федерального бюджета на помощь ипотечникам

Деньги предназначены на реструктуризацию долгов семей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий.

Москва. Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить 2 млрд рублей ипотечникам, оказавшимся в трудной материальной ситуации. Документ опубликован на сайте кабмина.

Деньги будут переведены из федерального бюджета через Минстрой в уставный капитал акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования». Данная организация будет выделять помощь заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, которые оказались в трудном материальном положении.

Как уточнил в приведенном на сайте комментарии Дмитрий Медведев, речь идет об отдельных категориях наименее социально защищенных должников, в частности, семьях с детьми, инвалидах, ветеранах боевых действий. Они смогут с помощью данной программы реструктуризировать свои ипотечные кредиты. В целом данные меры позволят поддержать не менее 1300 ипотечников.