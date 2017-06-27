Среднестатистические россияне оценивают свою жизнь в 1,2 млн долларов

При этом самые бедные граждане требуют компенсацию в 2,6 раза выше этой цифры.

Москва. 1,2 млн долларов США считает достаточной суммой страховой выплаты в случае своей смерти большинство россиян. Таковы результаты исследования, которое провели аналитики Финансового университета при Правительстве России совместно с одной из страховых компаний, пишут «Известия».

В географическом отношении дороже всего свою жизнь оценивают москвичи и петербуржцы. Далее идут жители Тюмени, Воронежа и Ульяновска. Самые низкие запросы – у тольяттинцев, хабаровчан, ярославцев, нижегородцев и пензенцев.

Отмечается, что в среднем более высокую цену назвали молодые, образованные и состоятельные граждане. Однако неожиданный результат показали и самые бедные россияне, которым, по их словам, едва хватает на питание. Они требуют в случае своей смерти выплаты в среднем по 3,2 млн долларов.

Кстати, средние по общемировым данным компенсации в случае гибели составляют 2,6 млн долларов.