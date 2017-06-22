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      Минобороны рассекретило новые документы о начале Великой Отечественной войны

      14:30, 22 июня, 2017
      Новичок
      14:30, 22 июня, 2017
      Новичок
      188
      0
      #армия\n#Минобороны\n#Великая Отечественная Война\n#воспоминания\n#Красная Армия
      Фото: pixabay.com
      188
      0

      На сайте ведомства появился раздел с воспоминаниями генералов и маршалов о положении дел в Красной Армии в 1941 году.

      Москва. Министерство обороны России в День памяти и скорби опубликовало ряд рассекреченных документов о первых днях Великой Отечественной войны и непосредственно перед ее началом. Они выложены на сайте ведомства в специальном разделе.  

      Читатели могут ознакомиться с извлеченными из архивов воспоминаниями генералов и маршалов Советского Союза. На момент нападения гитлеровской Германии в большинстве своем они являлись офицерами среднего звена. Документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны России и ранее не публиковались в открытом доступе.  

      Фотокопии отчетов военачальников, собранных в 50-е годы прошлого века, содержат, в частности, информацию о том, как развертывались войска Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов, показывают степень знакомства командиров с «Планом обороны государственной границы 1941 года». Также говорится о качестве обеспечения разведданными о перемещениях немецких войск в предвоенные месяцы, приведена хроника первых дней боев.

      14:30, 22 июня, 2017
      Новичок
      188
      0
      #армия\n#Минобороны\n#Великая Отечественная Война\n#воспоминания\n#Красная Армия

       

       

       

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