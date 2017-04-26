В Екатеринбурге баскетболист устроился работать «антиголубем» в музей истории

С его помощью сотрудники музея планируют улучшить внешний вид здания.

Екатеринбург. Студент-баскетболист устроился на должность «человека-антиголубя» в музей истории Екатеринбурга. Помимо отпугивания птиц от фасада здания в его обязанности войдет раздача флаеров мероприятий, сообщает «Интерфакс».

«Нас беспокоит внешний вид здания, непрезентабельно совершенно. Наши баннеры, которые выставки рекламируют, они все в птичьем помете оказываются спустя, может быть, дня два, как их повесили. С экономической точки зрения посчитали, что, наверное, нанять человека будет проще, чем устанавливать звуковые отпугивающие системы. Плюс еще хотели совместить в нем функции промоутера», - рассказал представитель музея.

В своем резюме баскетболист написал историю, тронувшую сотрудников музея, в которой сообщил, что «в него врезаются птицы иногда, и он готов с ними побороться из-за этого».

Представитель музея добавил: «А, уже пообщавшись с ним в живую, поняли, что человек отличный».

В среду, 26 апреля, у «антиголубя» был первый рабочий день. В маске голубя студент раздавал флаеры «Советы антиголубя». Известно, что у него 8-часовой рабочий день, но он может совмещать работу и учебу. Зарплата «антиголубя» составляет 15 тыс. рублей в месяц.