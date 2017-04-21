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      Варвару Караулову этапировали в одну из колоний в России

      17:28, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:28, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      256
      0
      #терроризм\n#преступность\n#Исламское государство\n#тюрьма
      Фото: ru.wikipedia.org
      256
      0

      Московский окружной военный суд приговорил ее к лишению свободы сроком 4,5 года за попытку примкнуть к террористической организации.

      Москва. ФСИН России этапировала в колонию Варвару Караулову, сменившую имя на Александру Иванову. Ранее она была осуждена на 4 года 6 месяцев за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая группировка), сообщает «Газета.Ру».

      «Сегодня стало известно, что Варю этапировали в колонию, в какую именно, нам пока неизвестно», — заявил адвокат Карауловой Сергей Бадамшин. По его словам, родные и защита бывшей студентки МГУ просили отправить ее поближе к Москве.

      Бывшая студентка пропала 27 мая 2015 года. Позднее ее задержали на турецко-сирийской границе вместе с 12 россиянами, планировавшими примкнуть к ИГ. 28 октября 2015 года ее арестовали, а 10 ноября – предъявили обвинение.

      Московский окружной военный суд вынес приговор Карауловой 22 декабря 2016. 22 марта 2017 года стало известно, что Верховный суд России признал его законным.

      17:28, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      256
      0
      #терроризм\n#преступность\n#Исламское государство\n#тюрьма
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