Варвару Караулову этапировали в одну из колоний в России

Московский окружной военный суд приговорил ее к лишению свободы сроком 4,5 года за попытку примкнуть к террористической организации.

Москва. ФСИН России этапировала в колонию Варвару Караулову, сменившую имя на Александру Иванову. Ранее она была осуждена на 4 года 6 месяцев за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая группировка), сообщает «Газета.Ру».

«Сегодня стало известно, что Варю этапировали в колонию, в какую именно, нам пока неизвестно», — заявил адвокат Карауловой Сергей Бадамшин. По его словам, родные и защита бывшей студентки МГУ просили отправить ее поближе к Москве.

Бывшая студентка пропала 27 мая 2015 года. Позднее ее задержали на турецко-сирийской границе вместе с 12 россиянами, планировавшими примкнуть к ИГ. 28 октября 2015 года ее арестовали, а 10 ноября – предъявили обвинение.

Московский окружной военный суд вынес приговор Карауловой 22 декабря 2016. 22 марта 2017 года стало известно, что Верховный суд России признал его законным.