Верховный суд России признал законным приговор Варваре Карауловой

В ближайшее время ее отправят в колонию общего режима.

Москва. Верховный суд оставил в силе приговор бывшей студентке философского факультета МГУ Варваре Карауловой, которая сменила имя и фамилию на Александру Иванову. За попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена на территории России) ее осудили на 4,5 года колонии общего режима, сообщает «Российская газета».

В среду, 22 марта, Военная коллегия Верховного суда рассмотрела апелляцию защиты Карауловой. Приговор Московского окружного военного суда от 22 декабря 2016 года остался без изменений. Суд признал Александру Иванову виновной в совершении преступления.

Защита посчитала такое решение Военной коллегии жестоким. Адвокаты подсудимой просили оправдать Караулову. Суд принял сторону прокуратуры. На принятие решения ушло 45 минут.

27 мая 2015 года Варвара Караулова вылетела из Москвы в Стамбул. Оттуда ее перевезли на конспиративную квартиру в город Килис. Сотрудники спецслужб задержали ее при незаконном пересечении границы. Домой девушку вернули 12 июня 2015 года. 28 октября ее арестовали, а 10 ноября предъявили официальное обвинение.

Следствие установило, что Караулова решила вступить в группировку «Исламское государство», куда ее завербовал Айрат Саматов. В материалах дела записано, что девушка собиралась осуществить диверсионную деятельность путем самоподрыва на территории Сирии или Европы.

Защита подозреваемой утверждала, что та отправилась в Сирию лишь из-за любви к вербовщику, а не для осуществления террористической деятельности.

Эксперты признали Варвару Караулову вменяемой. Девушка своей вины не признает.