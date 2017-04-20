Отец Жанны Фриске обвинил своего адвоката в краже 2,7 миллиона рублей

Владимир Копылов так и не получил опекунства над своим внуком Платоном.

Москва. Владимир Копылов, отец покойной Жанны Фриске, обвинил своего адвоката Сергея Грозу в недобросовестном выполнении обязанностей. За адвокатские услуги Копылов заплатил 2,7 млн рублей, но так и не добился опекунства над внуком, сообщает VistaNews.

Согласно постановлению суда, отец Жанны Фриске может видеться с внуком каждую третью субботу месяца с 17:30 до 19:00 под надзором психолога. По мнению Владимира Копылова, его адвокат находился в сговоре с защитой Дмитрия Шепелева, гражданского мужа Жанны Фриске. Именно по этой причине Копылову и не удалось добиться опекунства.

Известная певица Жанна Фриске скончалась на 41 году жизни 15 июня 2015 года. Долгое время она боролась с раком мозга и последние три месяца жизни провела в коме. После смерти у нее остался сын Платон, которого воспитывает отец и гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев.

Шепелев не желает, чтобы родители певицы и ее сестра Наталья принимали участие в жизни Платона и всячески препятствует встречам сына с родными Фриске. В 2016 году суд позволил семье певице видеться с мальчиком.