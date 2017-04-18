Сочинские отели подняли цены на отдых на 15%

Наименьший рост цен замечен у отелей высокого класса.

Сочи. Стоимость проживания в сочинских отелях летом 2017 года увеличится на 10-15%. Туроператоры не подтвердили скачок цен на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Глава туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров отметил, что среднее подорожание гостиниц в этом сезоне – 7-12%. «В некоторых случаях, действительно, фиксируется более существенный рост цен, однако в подавляющем большинстве случаев это объясняется изменением концепции и статуса этих объектов, в том числе и переходом на систему «все включено»», - добавил Шаров.

Наименьший рост цен наблюдается у отелей высокого уровня. Он составил около 5%. Наименьшее повышение стоимости проживания продемонстрировали и санатории Сочи.

Портал SeaCool.ru, занимающийся мониторингом цен в Сочи, выявил среднюю стоимость отдыха в гостиницах в номерах эконом-класса на одного взрослого человека в сути. Она составила 3531 рубль за питание и проживание. Это на 70% дороже средних цен на жилье в гостиницах на курортах Краснодарского края.