Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова вышла замуж

Ее супругом стал 19-летний сын погибшего друга ее отца.

Чечня. Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вышла замуж. Супругом 18-летней девушки стал 19-летний сын погибшего одноклассника ее отца, пишут «Народные Новости».

В настоящее время молодые живут в отдельном доме, который находится рядом с резиденцией Рамзана Кадырова.

У главы Чеченской Республики двенадцать детей. Старшая Айшат – известный дизайнер мусульманских нарядов. Ее коллекции представляли в Грозном и на неделе моды в Москве.