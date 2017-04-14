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      Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова вышла замуж

      15:17, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:17, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      #Чечня\n#свадьбы\n#Рамзан Кадыров
      Фото: kremlin.ru
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      Ее супругом стал 19-летний сын погибшего друга ее отца.

      Чечня. Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вышла замуж. Супругом 18-летней девушки стал 19-летний сын погибшего одноклассника ее отца, пишут «Народные Новости».

      В настоящее время молодые живут в отдельном доме, который находится рядом с резиденцией Рамзана Кадырова.

      У главы Чеченской Республики двенадцать детей. Старшая Айшат – известный дизайнер мусульманских нарядов. Ее коллекции представляли в Грозном и на неделе моды в Москве. 

      15:17, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      290
      0
      #Чечня\n#свадьбы\n#Рамзан Кадыров
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