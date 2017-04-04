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      Суд приговорил фельдшера к 3 годам по делу о гибели детей на Сямозере

      19:15, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:15, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      34
      0
      #погода\n#Карелия\n#шторм\n#озеро\n#происшествие\n#гибель детей\n#приговор суда
      Фото: twitter.com/Stebenkova_LV
      34
      0

      Приговор вступит в силу по достижении 14-летнего возраста ее дочери.

      Суоярви. Карелия. Суоярвский районный суд признал фельдшера Ирину Щербакову виновной в гибели детей на Сямозере и приговорил к 3 годам в колонии-поселении. Приговор отсрочили до достижения 14-летнего возраста дочери виновной, сообщает «РБК».

      «Признать Щербакову Ирину Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении», - говорится в судебном приговоре.

      Ранее прокуратура Суоярвского района просила осудить Щербакову на 4 года, защита требовала оправдательного приговора. Фельдшер признала вину частично, отметив, что звонок детей приняла за шутку.

      По данным следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую центральную районную больницу поступил звонок от 12-летнего мальчика. Он заявил, что он и другие дети тонут. В тот момент на дежурстве находилась Ирина Щербакова. Она приняла звонок, но не оповестила о нем администрацию больницы и экстренные службы.

      18 июня 2016 года незарегистрированная тургруппа на двух лодках попала в шторм на водоеме Сямозеро. В результате ЧП погибли 14 детей.

      Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Щербаковой 24 июня 2016 года по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

      19:15, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      34
      0
      #погода\n#Карелия\n#шторм\n#озеро\n#происшествие\n#гибель детей\n#приговор суда
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