Суд приговорил фельдшера к 3 годам по делу о гибели детей на Сямозере

Приговор вступит в силу по достижении 14-летнего возраста ее дочери.

Суоярви. Карелия. Суоярвский районный суд признал фельдшера Ирину Щербакову виновной в гибели детей на Сямозере и приговорил к 3 годам в колонии-поселении. Приговор отсрочили до достижения 14-летнего возраста дочери виновной, сообщает «РБК».

«Признать Щербакову Ирину Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении», - говорится в судебном приговоре.

Ранее прокуратура Суоярвского района просила осудить Щербакову на 4 года, защита требовала оправдательного приговора. Фельдшер признала вину частично, отметив, что звонок детей приняла за шутку.

По данным следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую центральную районную больницу поступил звонок от 12-летнего мальчика. Он заявил, что он и другие дети тонут. В тот момент на дежурстве находилась Ирина Щербакова. Она приняла звонок, но не оповестила о нем администрацию больницы и экстренные службы.

18 июня 2016 года незарегистрированная тургруппа на двух лодках попала в шторм на водоеме Сямозеро. В результате ЧП погибли 14 детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Щербаковой 24 июня 2016 года по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».