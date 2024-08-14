Глава Росмолодежи Ксения Разуваева ушла в отставку

Москва. Руководившая Росмолодежью больше 3 лет Ксения Разуваева покинула должность. Информация об этом размещена на сайте официального опубликования правовой информации, передает RT.

Сообщается, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Разуваеву от исполнения обязанностей руководителя ведомства по ее просьбе. Врио главы Росмолодежи назначен заместитель руководителя агентства Денис Аширов.

В своем телеграм-канале Ксения Разуваева написала, что к увольнению ее побудили семейные обстоятельства.

Напомним, Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь в мае 2021 года. Ранее занималась волонтерской деятельностью, руководила дирекцией Всемирного фестиваля молодежи и студентов, была начальником департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента России по общественным проектам, а также директором Роспатриотцентра. Окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Награждена Орденом Дружбы.

Денис Аширов с 2022 года занимал пост статс-секретаря — замруководителя Росмолодежи, пишет Коммерсантъ.