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Глава Росмолодежи Ксения Разуваева ушла в отставку

13:11, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева ушла в отставку
13:11, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
51
0
#Россия\n#власть\n#политика\n#кадры\n#Правительство\n#Михаил Мишустин\n#молодежь\n#отставка
Фото: t.me/kseniarazuvaeva
51
0

Свое решение она объяснила семейными обстоятельствами.

Москва. Руководившая Росмолодежью больше 3 лет Ксения Разуваева покинула должность. Информация об этом размещена на сайте официального опубликования правовой информации, передает RT.

Сообщается, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Разуваеву от исполнения обязанностей руководителя ведомства по ее просьбе. Врио главы Росмолодежи назначен заместитель руководителя агентства Денис Аширов.

В своем телеграм-канале Ксения Разуваева написала, что к увольнению ее побудили семейные обстоятельства. 

Напомним, Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь в мае 2021 года. Ранее занималась волонтерской деятельностью, руководила дирекцией Всемирного фестиваля молодежи и студентов, была начальником департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента России по общественным проектам, а также директором Роспатриотцентра. Окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Награждена Орденом Дружбы.

Денис Аширов с 2022 года занимал пост статс-секретаря — замруководителя Росмолодежи, пишет Коммерсантъ.

13:11, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
51
0
#Россия\n#власть\n#политика\n#кадры\n#Правительство\n#Михаил Мишустин\n#молодежь\n#отставка