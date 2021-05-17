Ксения Разуваева возглавила Росмолодежи

Прежний руководитель ведомства Александр Бугаев стал первым замминистра просвещения.



Москва. В Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) назначен новый руководитель. Главой ведомства стала Ксения Разуваева, распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Пост освободился в связи с тем, что бывший глава Росмолодежи Александр Бугаев переведен в Минпросвещения на позицию первого заместителя министра. Соответствующее распоряжение отдал также глава правительства.

Отмечается, что Ксения Разуваева окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России и магистратуру в Российском государственном социальном университете. Известность получила, принимая активное участие в общественной жизни и развитии волонтерского движения. Работала заместителем директора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур», где занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей. Возглавляла также Роспатриотцентр. В последнее время была начальником департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента России по общественным проектам.