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Официальной столицей Ленобласти стала Гатчина

16:09, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Официальной столицей Ленобласти стала Гатчина
16:09, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Ленинградская область\n#власть\n#Правительство\n#губернаторы\n#чиновники\n#столица
Фото: vk.com/pravitelstvo_lenobl
48
0

В 2021 году туда начали переезжать органы власти региона.

Гатчина. Ленинградская область. У Ленинградской области появилась отдельная столица – Гатчина. Закон о придании городу соответствующего статуса подписал губернатор Александр Дрозденко, пишет Федеральное агентство новостей

Документ вносит изменения в устав области. Полный переезд властей региона в Гатчину должен быть завершен к 2024 году.

Напомним, переезд правительства Ленобласти из Санкт-Петербурга в Гатчину начался еще в апреле 2021 года. Принятый тогда областной закон позволял чиновникам регионального кабмина работать как в городе на Неве, так и в новой столице.  

Гатчина впервые упоминается в летописях конца XV века как село Хотчино. Статус города и современное название получила в 1796 году. В первой половине XX века временами называлась также Троцк и Красногвардейск. Население Гатчины составляет порядка 90 тыс. человек.    

16:09, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Ленинградская область\n#власть\n#Правительство\n#губернаторы\n#чиновники\n#столица