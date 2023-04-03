Официальной столицей Ленобласти стала Гатчина

Гатчина. Ленинградская область. У Ленинградской области появилась отдельная столица – Гатчина. Закон о придании городу соответствующего статуса подписал губернатор Александр Дрозденко, пишет Федеральное агентство новостей.

Документ вносит изменения в устав области. Полный переезд властей региона в Гатчину должен быть завершен к 2024 году.

Напомним, переезд правительства Ленобласти из Санкт-Петербурга в Гатчину начался еще в апреле 2021 года. Принятый тогда областной закон позволял чиновникам регионального кабмина работать как в городе на Неве, так и в новой столице.

Гатчина впервые упоминается в летописях конца XV века как село Хотчино. Статус города и современное название получила в 1796 году. В первой половине XX века временами называлась также Троцк и Красногвардейск. Население Гатчины составляет порядка 90 тыс. человек.