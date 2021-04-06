Гатчину выбрали новой столицей Ленинградской области

Соответствующие поправки в устав региона внес губернатор Дрозденко.



Гатчина. Ленинградская область. Столица Ленинградской области «переехала» из Санкт-Петербурга в Гатчину. Изменения в устав региона о переносе главного города подписал 6 апреля губернатор Александр Дрозденко, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что законопроект о присвоении Гатчине столичного статуса областное заксобрание одобрило 24 марта. Подписанный губернатором документ опубликован на сайте регионального правительства и вступил в силу.

Напомним, до сих пор органы власти Ленобласти размещались в Санкт-Петербурге. Новый закон позволяет региональным госслужащим работать как в Гатчине, так и в городе на Неве. Полностью переезд администрации в новую столицу предполагается завершить в 2022 году, отмечает агентство.

Гатчина впервые упоминается в летописях конца XV века как село Хотчино. Статус города и современное название получила в 1796 году. В первой половине XX века временами называлась также Троцк и Красногвардейск. Население Гатчины составляет порядка 90 тыс. человек, город является крупнейшим населенным пунктом Ленобласти (Санкт-Петербург в нее не входит, поскольку является отдельным регионом).