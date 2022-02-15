Госдума приняла обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР

Москва. В Государственной думе России прошло голосование по обращению к президенту о необходимости официального признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Большинство депутатов поддержало документ, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что принятое обращение будет незамедлительно направлено президенту России Владимиру Путину. Он примет окончательное решение по этому вопросу.

В документе отмечается, что с 2014 года жители ДНР и ЛНР живут под периодическими обстрелами, миллионы жителей Донбасса вынуждены были покинуть свои дома, при этом власти Украины лишили жителей указанных территорий пенсий, социальных пособий и ввели против них экономическую блокаду. Фактически речь идет о сознательном геноциде жителей Донбасса со стороны Киева, говорится в обращении.

Также авторы документа подчеркивают, что за 8 лет в Донецкой и Луганской народных республиках на основе всенародного волеизъявления построены демократические органы управления и фактически созданы государства со всеми атрибутами легитимной власти. В связи с этим депутаты считают обоснованным и морально оправданным признание Россией ДНР и ЛНР.

Положительное решение президента создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, считают депутаты Госдумы.

Напомним, о проведении консультаций с лидерами фракций о возможности признания ДНР и ЛНР сообщал в конце января 2022 года спикер российского парламента Вячеслав Володин.