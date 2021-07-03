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Членов правительства Камчатки лишили права летать бизнес-классом

15:55, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
Членов правительства Камчатки лишили права летать бизнес-классом
15:55, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
88
0
#Россия\n#Камчатка\n#губернатор\n#экономия\n#чиновники\n#самолёты
Фото: pixabay.com
88
0

В Камчатском крае будут экономить на командировках министров.

Петропавловск-Камчатский. На Камчатке будут экономить на перелетах членов кабинета министров. Такое заявление губернатора Владимира Солодова опубликовано на официальном сайте краевого правительства.

До этого пользоваться бизнес-классом в самолетах во время рабочих поездок могли все руководители органов исполнительной власти Камчатки. Теперь чиновникам запретят летать в условиях повышенной комфортности для членов правительства будут приобретать билеты по тарифу «эконом».

Распоряжение касается 21 министра и 16 краевых уполномоченных, руководителей агентств и инспекций. По мнению губернатора, такая мера принесет ощутимый положительный эффект для бюджета Камчатки, поскольку цена перелетов в бизнес-классе и обычном салоне может отличаться на десятки тысяч рублей.

И добавим, ранее в Удмуртии пересадить чиновников на «Лады-Веста» пообещал глава республики Александр Бречалов.

15:55, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
88
0
#Россия\n#Камчатка\n#губернатор\n#экономия\n#чиновники\n#самолёты