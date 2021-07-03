Членов правительства Камчатки лишили права летать бизнес-классом

В Камчатском крае будут экономить на командировках министров.

Петропавловск-Камчатский. На Камчатке будут экономить на перелетах членов кабинета министров. Такое заявление губернатора Владимира Солодова опубликовано на официальном сайте краевого правительства.

До этого пользоваться бизнес-классом в самолетах во время рабочих поездок могли все руководители органов исполнительной власти Камчатки. Теперь чиновникам запретят летать в условиях повышенной комфортности для членов правительства будут приобретать билеты по тарифу «эконом».

Распоряжение касается 21 министра и 16 краевых уполномоченных, руководителей агентств и инспекций. По мнению губернатора, такая мера принесет ощутимый положительный эффект для бюджета Камчатки, поскольку цена перелетов в бизнес-классе и обычном салоне может отличаться на десятки тысяч рублей.

И добавим, ранее в Удмуртии пересадить чиновников на «Лады-Веста» пообещал глава республики Александр Бречалов.