Росфинмониторинг внес «Штабы Навального» в перечень террористов и экстремистов

Прокуратура назвала целью «штабов» организацию «цветной революции» в России.

Москва. «Штабы Навального» внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Как сообщает «Интерфакс», такая запись появилась на сайте Росфинмониторинга, который ведет этот реестр.

Теперь «Штабам Навального» заблокируют действующие банковские счета и запретят открывать новые.

Напомним, 16 апреля прокуратура подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организациями так называемые «Штабы Навального», а также созданные опальным политиком Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Обе эти организации признаны Минюстом иностранными агентами. 26 апреля стало известно, что надзорное ведомство приостановило работу штабов.

29 апреля соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов, объяснив, что они не смогут работать в прежнем формате, не рискуя быть привлеченными к ответственности за экстремистскую деятельность.

Суд пока не принял решения по иску прокуратуры, однако в качестве обеспечительных мер уже ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ.

В прокуратуре Москвы заявили, что эти организации «под прикрытием либеральных лозунгов» «координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивную деятельность в отношении России». Фактические цели организаций – «создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции»».