Памфилова будет возглавлять Центризбирком до 2026 года

Ее переизбрали члены ЦИК по итогам тайного голосования.



Москва. Члены Центризбиркома России выбрали председателя. Большинство голосов получила действующий руководитель ЦИК Элла Памфилова, пишет Коммерсантъ.

Выборы проводились тайным голосованием 29 марта на первом организационном заседании нового состава комиссии. Конкуренцию Памфиловой составил новый член ЦИКа Александр Курдюмов. В итоге действующего председателя поддержали 14 членов Центризбиркома, за Курдюмова был отдан 1 голос.

Напомним, ЦИК формируют по квотам в 5 человек Госдума, Совет Федерации и президент России. Новый состав комиссии на ближайшие 5 лет был утвержден 19 марта.