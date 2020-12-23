Реновацию жилья проведут по всей России

За включение дома в программу должны высказаться две трети участников собрания жильцов.



Москва. Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о реновации в России. Опыт Москвы планируется распространить на всю страну в процессе расселении ветхого и аварийного жилья, пишет РБК

Проект закона о комплексном развитии территорий, предусматривающий реновацию, получил на начальном этапе ряд нареканий. Критику вызвало, в частности, положение, по которому обновлять жилье можно было только на территориях, где аварийные и подлежащие сносу многоквартирные дома составляют не менее половины строений. Это позволяло включать в программу реновации любое жилье, в том числе находящееся в хорошем состоянии. В итоге право решать, какие территории реновировать, отдали регионам.

Реновации теперь могут подлежать и неаварийные дома в случае износа крыши или фундамента, а также если построить новый дом окажется дешевле, чем ремонтировать старый. Конечное решение в этом вопросе также будут принимать региональные власти.

За включение в программу реновации должны высказаться две трети участников собрания жильцов. Для выхода из программы достаточно одной трети. Вместо новой жилплощади можно взять компенсацию деньгами. Если собственник в течение полутора месяцев не подписал договор о предоставлении ему новой квартиры и денежного возмещения, его могут обязать к переселению через суд.

Участвовать в реновации через конкурсы или аукционы разрешено инвесторам. Это должны быть компании с опытом в строительстве от 3 лет, есть и другие требования.

Также в законе прописано, что перед реновацией обязательно должны проводиться общественные слушания.