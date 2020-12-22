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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сложил с себя полномочия

11:59, 22 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сложил с себя полномочия
11:59, 22 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#чиновники\n#власть\n#назначения\n#увольнения\n#кадры\n#мэр\n#Свердловская область\n#Екатеринбург
Фото: екатеринбург.рф
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Исполнять обязанности градоначальника будет его первый заместитель Алексей Орлов.

Екатеринбург. Свердловская область. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил об уходе с должности по собственному желанию. 22 декабря городская Дума приняла его отставку, сообщается на официальном сайте городской администрации.
Градоначальник пояснил депутатам, что его увольнение связано с переходом в правительство Свердловской области: губернатор Евгений Куйвашев предложил ему пост своего первого заместителя.
В соответствии с уставом города, объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. Временно исполнять обязанности градоначальника будет первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Орлов.
11:59, 22 декабря, 2020
Евгений Кандаков
170
0
#чиновники\n#власть\n#назначения\n#увольнения\n#кадры\n#мэр\n#Свердловская область\n#Екатеринбург