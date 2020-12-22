Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сложил с себя полномочия

Исполнять обязанности градоначальника будет его первый заместитель Алексей Орлов.



Екатеринбург. Свердловская область. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил об уходе с должности по собственному желанию. 22 декабря городская Дума приняла его отставку, сообщается на официальном сайте городской администрации.

Градоначальник пояснил депутатам, что его увольнение связано с переходом в правительство Свердловской области: губернатор Евгений Куйвашев предложил ему пост своего первого заместителя.

В соответствии с уставом города, объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. Временно исполнять обязанности градоначальника будет первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Орлов.