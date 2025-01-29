Армрестлер из Сарапула стал чемпионом Уральского федерального округа

Екатеринбург. Свердловская область. Сарапульский спортсмен выиграл чемпионат Уральского федерального округа по армрестлингу (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Соревнования прошли с 23 по 27 января в Екатеринбурге. Житель Сарапула Ринат Каримов выступал в категории до 90 кг среди мужчин. В результате он выиграл соревнования на обеих руках и стал чемпионом.

Теперь спортсмену предстоит показать себя на чемпионате России в Орле и получить звание «Мастер спорта».