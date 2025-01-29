Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Армрестлер из Сарапула стал чемпионом Уральского федерального округа

12:20, 29 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Армрестлер из Сарапула стал чемпионом Уральского федерального округа
12:20, 29 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Екатеринбург\n#соревнования\n#спорт\n#армрестлинг
Источник фото: администрация Сарапула
86
0

Он получил этот титул, победив соперников как правой, так и левой руками.

Екатеринбург. Свердловская область. Сарапульский спортсмен выиграл чемпионат Уральского федерального округа по армрестлингу (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула. 

Соревнования прошли с 23 по 27 января в Екатеринбурге. Житель Сарапула Ринат Каримов выступал в категории до 90 кг среди мужчин. В результате он выиграл соревнования на обеих руках и стал чемпионом. 

Теперь спортсмену предстоит показать себя на чемпионате России в Орле и получить звание «Мастер спорта». 

12:20, 29 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Екатеринбург\n#соревнования\n#спорт\n#армрестлинг