Путин ответил на «провокационные вопросы» Шнурова о русских хакерах и Трампе

Глава государства объяснил заявления о «вмешательстве России» в выборы президентов политической борьбой внутри США.



Москва. В Центре международной торговли в Москве проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина, прямая трансляция ведется по государственным телеканалам и радиостанциям, а также в интернете. Глава государства ответил на ряд актуальных вопросов по ситуации в стране и мире.

В частности, генеральный продюсер телекомпании RTVI, известный рок-музыкант Сергей Шнуров спросил у президента о так называемых «русских хакерах» - почему они не смогли «помочь» переизбраться Дональду Трампу, не эмигрировали ли они в Силиконовую долину в США? Также его интересовало, не планируется ли «трудоустроить» Трампа в России после его поражения на выборах.

Владимир Путин назвал прозвучавшие вопросы провокацией, но дал ответ.

Президент пояснил, что никакие «русские хакеры» в зарубежные выборы никогда не вмешивались, а утверждения о них делаются в США по внутриполитическим соображениям. Российский лидер высказал сожаление о том, что отношения двух стран стали «заложником внутренней политики» в Соединенных Штатах. Это ведет к проблемам для самих американцев, но они имеют право жить так, как хотят. Также Путин заявил, что надеется на улучшение взаимодействия на международной арене между Россией и США. Кроме того, он пояснил, что «трудоустраивать» действующего пока президента Дональда Трампа в России незачем, его поддержало на выборах большинство американцев, если считать не по выборщикам, а по голосам избирателей. При таких обстоятельствах Трамп найдет себя в американской политике, отметил Путин.