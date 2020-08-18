Министр энергетики России заболел коронавирусом

Глава ведомства намерен работать в удаленном режиме



Москва. Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили главе Минэнерго России Александру Новаку. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.

О болезни министра энергетики председатель правительства сообщил в Благовещенске. По словам Михаила Мишустина, во время пребывания делегации кабмина на Камчатке Александр Новак сдал положительный тест на коронавирус. Сразу после этого министр вылетел в Москву на лечение.

Самочувствие главы Минэнерго хорошее, 19 августа он планирует участвовать в заседании министерского комитета ОПЕК+ по видеосвязи, добавил Мишустин.

Ранее COVID-19 заразились некоторые журналисты правительственного пула, освещавшие поездку премьера по Дальнему Востоку. Их тоже вернули в Москву.

А 13 августа коронавирусом заболел вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Сам Михаил Мишустин переболел коронавирусной инфекцией еще весной. Кроме него, болезнь диагностировали у главы Минстроя Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой, министра образования и науки Валерия Фалькова, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его жены, фигуристки Татьяны Навки. Все они перенесли COVID-19 в легкой форме и в настоящее время вылечились