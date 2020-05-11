Больше половины медработников в России не получили положенные им выплаты

Меры поддержки реализованы лишь в 56 субъектах федерации.





Москва. Владимир Путин раскритиковал власти регионов за задержки дополнительных выплат медработникам. На этот факт глава государства указал в ходе совещания 11 мая.

Федеральные средства поступили во все регионы, но далеко не все адресаты получили свои деньги.

«По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая, указанные выплаты существуют только в 56 субъектах федерации, а получили их «на руки» 56 тыс. человек. А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены выплаты», — отметил Путин.

Президент поручил до 15 апреля довести до людей все средства. Правительство и Минздрав должны мониторить ситуацию. Путин лично проверит состоянию дел по этому вопросу в каждом российском регионе.

Напомним, что выплаты медперсоналу до 80 тыс. рублей за особые условия труда и возросшие нагрузки президент анонсировал 8 апреля. Также работникам медицинской сферы предоставили страховые гарантии, как военнослужащим.