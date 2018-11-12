Заявившая о молодежи чиновница Свердловской области отделается выговором

С главой департамента «серьезно поговорили».
Свердловская область. Глава департамента молодежной политики Ольга Глацких отделается выговором. Эту информацию подтвердил источник URA.RU в аппарате губернатора Свердловской области.
Такое решение глава региона Евгений Куйвашев принял после «серьезного разговора» с Глацких.
Напомним, ранее губернатор отстранил чиновницу от должности за ее высказывания о молодежи. В частности, Глацких заявила подросткам, что «государство не просило вас рожать», и оно «ничего вам не должно». Также СКР заявлял, что начал проверку департамента, возглавляемого Глацких. Правоохранителей заинтересовали мероприятия для молодежи, которые проходили в отеле премиум-класса.