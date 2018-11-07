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СКР проверит расходы департамента, возглавляемого Ольгой Глацких

14:12, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
14:12, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#Следственный комитет\n#власть и чиновники\n#Екатерибург\n#проверка\n#Свердловская область
Фото: nevasport.ru
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Правоохранители заинтересовались тем, что мероприятия для подростков проходили в отеле премиум-класса.

Екатеринбург. Свердловская область. Следственный комитет России начал доследственную проверку департамента молодежной политики Свердловской области, возглавляемого Ольгой Глацких. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Ранее СМИ опубликовали информацию, опираясь на которую правоохранители предположили возможное нецелевое расходование бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи в Свердловской области.

Под руководством Глацких одна из структур в 2018 году получила 131 млн рублей на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Минимум три смены якобы прошли в бизнес-отеле «Панорама» в центре Екатеринбурга, аффилированном с одним из депутатов заксобрания региона. В медиа задались вопросом, почему мероприятия для подростков проходили «не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм».

Кроме того, в этом же отеле проходят и другие мероприятия департамента, возглавляемого Глацких.

«В рамках проверочных мероприятий <…> будет устанавливаться правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ, ответственным исполнителем по которым являлся Департамент молодёжной политики Свердловской области. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети появилось видео, где чиновница заявляет подросткам, что государство «ничего вам не должно» и оно не просило «родителей вас рожать». Позже губернатор Евгений Куйвашев отстранил Глацких от должности.

14:12, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
323
0
#Следственный комитет\n#власть и чиновники\n#Екатерибург\n#проверка\n#Свердловская область

 

 

 


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