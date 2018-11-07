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Врио главы Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий

18:30, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
18:30, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#обыски\n#мэр\n#Махачкала\n#задержание
Фото: kommersant.ru
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В кабинете чиновника прошли обыски.

Махачкала. Дагестан. Врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова задержали сотрудники ФСБ после обысков в его кабинете. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на ТАСС.

По информации источников агентства, следственные действия были проведены в рамках дела о превышении полномочий. Вероятно, чиновника заподозрили в хищении 40 млн руб. из городского бюджета.

Гасанова назначили на должность 22 января 2018 года после ареста мэра Мусы Мусаева. До этого мужчина был замом главы Махачкалы и министром транспорта Дагестана.

В середине октября Мусу Мусаева приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о превышении полномочий.

18:30, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
150
0
#обыски\n#мэр\n#Махачкала\n#задержание

 

 

 


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