Врио главы Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий

В кабинете чиновника прошли обыски.

Махачкала. Дагестан. Врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова задержали сотрудники ФСБ после обысков в его кабинете. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на ТАСС.

По информации источников агентства, следственные действия были проведены в рамках дела о превышении полномочий. Вероятно, чиновника заподозрили в хищении 40 млн руб. из городского бюджета.

Гасанова назначили на должность 22 января 2018 года после ареста мэра Мусы Мусаева. До этого мужчина был замом главы Махачкалы и министром транспорта Дагестана.

В середине октября Мусу Мусаева приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о превышении полномочий.