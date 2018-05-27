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«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 7 июня

10:15, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
10:15, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#Владимир Путин\n#прямая линия\n#Москва\n#Президент РФ\n#Путин
Фото: kremlin.ru
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В прямом эфире глава государства ответит на вопросы граждан.

Москва. «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет 7 июня. Как сообщает пресс-служба Кремля, в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» глава государства ответит на вопросы граждан.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Также обращения будут принимать от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кроме того, во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва–Путину» и «ОК Live».

Прием вопросов начался 27 мая в 8:00 по московскому времени и продолжится до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8 800 200 40 40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7 499 550 40 40, +7 495 539 40 40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0 40 40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru.

С 27 мая вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва–Путину».

Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

10:15, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
270
0
#Владимир Путин\n#прямая линия\n#Москва\n#Президент РФ\n#Путин

 

 

 


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