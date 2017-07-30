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      Румынский министр иностранных дел передумал лететь через Москву

      14:35, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:35, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #политика\n#Москва\n#Россия\n#Румыния
      Фото: кадр из видео youtube.com
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      Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

      Москва. Румынский министр иностранных дел передумал лететь через Москву. Как сообщает RT, об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

       «Их (румынский) министр хотел пролётом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом», — сказал Рогозин.

      По его словам, изначально маршрут пролегал через российскую столицу.

      Напомним, 28 июля самолёт российской компании S7, направлявшийся в Кишинёв, не был допущен в воздушное пространство Румынии. Причиной подобного решения Бухареста стало присутствие на борту «санкционной персоны» — вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который летел в Молдавию для встречи с президентом страны Игорем Додоном.

      14:35, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      90
      0
      #политика\n#Москва\n#Россия\n#Румыния

       

       

       

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