Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Москва. Румынский министр иностранных дел передумал лететь через Москву. Как сообщает RT, об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Их (румынский) министр хотел пролётом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом», — сказал Рогозин.

По его словам, изначально маршрут пролегал через российскую столицу.

Напомним, 28 июля самолёт российской компании S7, направлявшийся в Кишинёв, не был допущен в воздушное пространство Румынии. Причиной подобного решения Бухареста стало присутствие на борту «санкционной персоны» — вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который летел в Молдавию для встречи с президентом страны Игорем Додоном.