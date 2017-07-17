Правительство России внесло изменения в Правила дорожного движения

Теперь в основные понятия включены термины "гибридный автомобиль" и "электромобиль".

Москва. Российский кабмин утвердил поправки в Правила дорожного движения. Теперь в основные понятия включены термины "гибридный автомобиль" и "электромобиль", говорится в тексте соответствующего постановления.

Помимо этого уточняются понятия островка безопасности и разделительной полосы – теперь в определение этих терминов включено словосочетание «трамвайные пути».

Также в целях безопасности чиновники распространили действие дорожного знака «Остановка запрещена» на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта.

Кроме того, изменения затронули и правила, касающиеся велосипедистов. Теперь, согласно поправкам, допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по тротуару или пешеходной дорожке, если велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет.