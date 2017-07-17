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      Правительство России внесло изменения в Правила дорожного движения

      11:44, 17 июля, 2017
      Новичок
      11:44, 17 июля, 2017
      Новичок
      236
      0
      #ПДД\n#автомобилисты\n#правила\n#Правительство РФ\n#поправки.\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      236
      0

      Теперь в основные понятия включены термины "гибридный автомобиль" и "электромобиль".

      Москва. Российский кабмин утвердил поправки в Правила дорожного движения. Теперь в основные понятия включены термины "гибридный автомобиль" и "электромобиль", говорится в тексте соответствующего постановления. 

      Помимо этого уточняются понятия островка безопасности и разделительной полосы – теперь в определение этих терминов включено словосочетание «трамвайные пути». 

      Также в целях безопасности чиновники распространили действие дорожного знака «Остановка запрещена» на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта. 

      Кроме того, изменения затронули и правила, касающиеся велосипедистов. Теперь, согласно поправкам, допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по тротуару или пешеходной дорожке, если велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет. 

      11:44, 17 июля, 2017
      Новичок
      236
      0
      #ПДД\n#автомобилисты\n#правила\n#Правительство РФ\n#поправки.\n#автомобиль

       

       

       

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